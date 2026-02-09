Washington’a iletilen mesajlarda İran’ın balistik füze programına ilişkin kırmızı çizgilerin aşıldığı ve gerekmesi halinde tek taraflı bir askeri harekat seçeneğinin devreye sokulacağı uyarısı yapıldı.

İsrail basını Jerusalem Post ve Maariv, Tel Aviv yönetiminin İran’ın balistik füze programını gerekçe göstererek ABD’ye yeni mesaj ilettiğini yazdı.

Yerel basına göre İsrail, İran’ın füze kabiliyetlerini ve üretim altyapısını ortadan kaldırmak için gerekirse tek taraflı askeri harekat planlarını Washington’a sundu.

TEL AVİV’DEN WASHİNGTON’A AÇIK UYARI

İsrailli savunma yetkilileri son haftalarda ABD’li muhataplarıyla bir dizi üst düzey toplantı yaparken, görüşmelerde İran’ın balistik füze programının İsrail için varoluşsal tehdit olarak tanımladığı konusu da gündeme geldi.

İsrailli bir kaynak, Amerikalılara verilen mesajı şu sözlerle aktardı:

"İran balistik füzeler konusunda belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşarsa tek başımıza saldırı düzenleyeceğimizi söyledik."

OPERASYON PLANLARI MASAYA KONDU

Maariv’in haberine göre İsrail ordusu, İran’daki füze üretim tesisleri ve altyapıyı hedef alan operasyonel konseptleri ABD tarafına sundu. Askeri yetkililerin, programı zayıflatmaya yönelik saldırı senaryolarını ayrıntılı biçimde paylaştığı yazıldı.

Bir savunma kaynağı, İran’ın henüz İsrail’in belirlediği eşiği aşmadığını söyledi ancak Tahran’daki gelişmelerin sürekli takip edildiğini ifade etti.

İSRAİL BASINI: TRUMP BEKLENMİYOR

Maariv, İsrail güvenlik sisteminin ABD Başkanı Donald Trump’tan gelecek sınırlı adımlardan endişe duyduğunu yazdı.

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın balistik füze kapasitesinin yeniden inşa edilmesine izin vermeyeceğini ABD’ye net biçimde iletti. Görüşmelerde sadece füze tesislerinin değil, programla bağlantılı diğer askeri hedeflerin de gündeme geldiği yazıldı.

NETANYAHU, TRUMP İLE İRAN'I GÖRÜŞMEK İÇİN BU HAFTA ABD'YE GİDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin "İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı" ifade edildi.

ABD’NİN HAVA SAVUNMA SEVKİYATINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

ABD’nin ana kara unsurlarından ve Hint-Pasifik Komutanlığı’ndan Orta Doğu’ya gönderdiği hava savunma sistemlerinin ulaştığı üsler netleşti. Mevcut bilgilere göre bu varlıklar yalnızca beş askeri üsse gitti.

Ürdün’de Muwaffaq Al Salti Hava Üssü’ne, Kuveyt’te Ali Al Salem Hava Üssü’ne, Suudi Arabistan’da Prince Sultan Hava Üssü’ne, Katar’daki Al Udeid Hava Üssü’ne ve Bahreyn’de bulunan Isa Hava Üssü’ne konuşlandırıldı.

BÖLGEDEKİ MEVCUT SİSTEMLER KORUNUYOR

Orta Doğu’daki birçok askeri üste geçen yıl konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin önemli bir bölümünün hala yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni sevkiyatların bu mevcut yapı üzerine sınırlı sayıda eklendiği ifade edildi.

İSRAİL, IRAK VE BAE’YE SEVKİYAT YOK

Paylaşılan bilgilere göre ABD tarafından İsrail, Irak veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik herhangi bir yeni hava savunma uçuşu gerçekleşmedi. İsrail’in artan güvenlik söylemlerine rağmen bu ülkeler sevkiyat listesinde yer almadı.

