Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yıllık sıtma raporunu yayınladı. DSÖ’nün son raporuna göre, 2024 yılında sıtma nedeniyle çoğu Sahraaltı Afrika'da yaşayan küçük çocuklar olmak üzere yaklaşık 610.000 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 282 MİLYON'A YÜKSELDİ

İlaç direncinin artması, iklim değişikliği ve fon kesintilerinin risklerine karşı uyarı yapan DSÖ, can kaybının 2023 yılına kıyasla hafif bir artış gösterdiğini dile getirdi. Raporda, bu sayının 2023 yılındaki ölüm sayısından biraz daha fazla olduğu ve vaka sayısının da 273 milyondan tahmini 282 milyona yükseldiği kaydedildi.

2000'li yılların başında büyük ilerleme kaydedilen sıtma ile mücadele son 10 yılda durma noktasına geldi. 47 ülke sıtma görülmeyen ülke olarak açıklanırken, diğer ülkelerde vaka sayısında artış görüldü. 2024 yılında bu artış özellikle Etiyopya, Madagaskar ve Yemen'de belirgin bir şekilde görüldü.

DSÖ Küresel Sıtma Programı Direktörü Ngamije Madandi, çok sayıda insanın hala önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Sıtma ilaçlarına ve sıtma hastalığından korunmak için kullanılan cibinliklere karşı direncin artması, iklim değişikliği ve çatışmalar sineklerden yayılan hastalıkla mücadeleyi zorlaştıran faktörler" dedi. Ngamije, "Sıtma ile mücadeleye ayrılan fonların yetersizliği bariz bir risk, yani hastalığın kontrolsüz bir şekilde yeniden yayılmasına yol açıyor" dedi.

