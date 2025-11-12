Dünya şehitlerimiz için tek yürek oldu: Kardeşlerimizin acısı bizim acımız!

Gürcistan’da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman asker için dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye taziye mesajları geldi.

İlgili Haber Türkiye 20 şehidine ağlıyor! Siyasilerden taziye mesajı yağdı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 tipi askeri uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıklamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından uçakta bulunan 20 Türk askerinin şehit olduğu bildirilmişti.

Kaza sonrası dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye başsağlığı mesajları yağdı. Yabancı misyon temsilcilikleri ve devlet başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına taziyelerini iletti.

PAKİSTAN: TÜRK KARDEŞLERİMİZİN ACISI BİZİM ACIMIZDIR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına içten taziyelerimi iletiyorum. Dualarımız Türkiye ile.” ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ardından Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.

Cüneyd açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Gürcistan'da meydana gelen Türk C-130 uçağının geçirdiği trajik kazadan derin üzüntü duyuyorum. Etkilenen ailelere içten taziyelerimi sunuyorum. Bu zor zamanda düşünce ve duygularım Türk kardeşlerimin yanında."

AVRUPA'DAN DAYANIŞMA MESAJLARI

Almanya, Fransa, İtalya, Romanya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye’ye destek mesajları gönderdi.

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, “Genç askerlerin Azerbaycan’dan dönerken yaşadığı trajik kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkına ve ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, “Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim.” ifadelerini paylaştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise “Türk halkı ve silahlı kuvvetlerle dayanışma içindeyiz.” mesajını gönderdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da “Bu trajediden etkilenen tüm Türk halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

ABD VE NATO'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçağın trajik kazasından derin üzüntü duyuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye’nin yanında.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise sosyal medya hesabından “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerinin hizmetlerini onurlandırıyoruz. Türkiye’ye ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz.” paylaşımında bulundu.

TÜRK DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum.” mesajını paylaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Türk halkının acısını paylaşıyoruz.” dedi.

Kırgızistan, Özbekistan ve Türk Devletleri Teşkilatı da ortak açıklamalarla Türkiye’nin yanında olduklarını vurguladı.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A: BU ACI HEPİMİZİN ACISI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, “Gence’den havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık. Bu ağır zamanda kardeş Türkiye halkının yanındayız.” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye mesajı iletti.

ORTA DOĞU'DAN TÜRKİYE'YE KARDEŞLİK MESAJI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi:

“Katar Devleti, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.”

İran Büyükelçiliği ise “Kardeş Türkiye halkının acısını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ürdün ve Pakistan da “Bu acı olay karşısında Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz.” mesajlarını yayımladı.

ASYA'DAN TAZİYELER: JAPONYA, ÇİN VE AFGANİSTAN

Japonya Büyükelçiliği, “Bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindeyiz.” mesajını paylaşırken, Çin Büyükelçiliği ise “Türk milletine başsağlığı diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, "Kardeş Türkiye hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Türkiye karşıtı politikalarıyla bilinen Yunanistan, bu kez sessiz kalamadı. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türk C-130 uçağının düşmesi nedeniyle “samimi taziyelerini” iletti.