Peru’da yüksek maaşlı aşçılık ve güvenlik görevlisi gibi sivil iş ilanlarıyla kandırılarak Rusya'ya götürülen yüzlerce Perulu işçinin, Rusça askeri sözleşmeler imzalatılarak Ukrayna cephesinde ön saflara "top mermisi yemi" olarak sürüldüğü deşifre edildi.Peru savcılığı uluslararası insan kaçakçılığı şebekesine karşı soruşturma başlattı.

Rusya, Ukrayna'da ağır kayıplar veren askeri saflarını tahkim etmek amacıyla üçüncü dünya ülkelerindeki yoksul insanları hedef alan geniş çaplı bir aldatmaca operasyonu yürütüyor. Peru’nun başkenti Lima’da yaşayan 31 yaşındaki bir gencin annesi Norma, oğlunun sosyal medyadaki Rus ordusu ilanlarında "aşçılık" işi bularak Ocak ayında ülkeden ayrıldığını duyurmuştu. Oğlunun hayatında hiç silah tutmadığını vurgulayan acılı anne, kısa süre sonra cepheden gelen videolarla gerçeği öğrendi.

Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden annesine siper kazarken ve sığınak inşa ederken çektiği görüntüleri gönderen Perulu genç, arka planda patlayan insansız hava aracı sesleri eşliğinde annesini teselli etmeye çalıştı.

Nisan ayı başında komutanları tarafından cezalandırıldığını bildiren gençten o günden beri haber alınamıyor.

Dünyayı şoke eden gizli ordu tuzağı! İş bulma vaadiyle kandırılan yüzlerce vatandaş savaş bölgesinde mahsur kaldı

"BURASI CEHENNEM, BİZİ SAVAŞA GETİRDİLER"

Lima’da cezaevi gardiyanı olarak çalışırken daha yüksek bir gelir elde etmek ve ailesine bakabilmek amacıyla güvenlik görevlisi ilanına başvuran 48 yaşındaki üç çocuk babası bir diğer Perulunun yaşadığı süreç de benzer detayları içeriyor.

Eşi Rosa, kocasıyla "Vizio" lakaplı yerel bir askere alma görevlisi arasındaki yazışmaları paylaştı. Bir yıllık sözleşme karşılığında 20 bin dolar ikramiye ve aylık 4 bin dolar maaş vaadiyle Rus ordusuna katılan adama, sağlık ve hayat sigortası yapılacağı sözü verilmişti.

Rusya’ya vardıktan kısa süre sonra eşine mesaj atan Perulu işçi, "Sanırım bizi savaşa getirdiler. Burası cehennem" ifadeleriyle içine düştüğü tuzağı anlattı.

Gönderdiği mesajlarda açlık, ağır askeri baskılar ve Rusça emirleri anlamadıkları için aldıkları ağır cezaları aktaran adam, 26 Mart'ta ailesine veda mesajı gönderdikten sonra ortadan kayboldu.

Dünyayı şoke eden gizli ordu tuzağı! İş bulma vaadiyle kandırılan yüzlerce vatandaş savaş bölgesinde mahsur kaldı

800 PERULU SAVAŞ BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI

Ailelerin avukatlığını üstlenen Percy Salinas, şu anda Rusya adına cephede savaşmaya zorlanan en az 800 Perulu olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Birçoğunun vaat edilen paraları asla alamadığını belirten Salinas, "Bu doğrudan insan kaçakçılığı kategorisine giriyor ve net bir insan hakları ihlalidir" dedi.

Ukrayna sınırları içindeki çatışma alanından gizlice sesini duyurmaya çalışan 28 yaşındaki eski asker Guillermo ise Rusya’ya ulaştıklarında telefonlarına el konulduğunu ve tercüme edilmesine izin verilmeyen Rusça askeri sözleşmeleri zorla imzalamak zorunda kaldıklarını anlattı. Bir ay önce en yakın arkadaşını çatışmada kaybeden ve dikişli bacağıyla baston kullanarak cephe hattına mühimmat taşımaya zorlanan Guillermo, "Tamamen terk edildim. Buradan ya savaşta öleceğim ya da öldürüleceğim, çıkış yolum yok" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Dünyayı şoke eden gizli ordu tuzağı! İş bulma vaadiyle kandırılan yüzlerce vatandaş savaş bölgesinde mahsur kaldı

PERU HÜKÜMETİ ÇARESİZ: "CEPHEYE GİDİP ÇIKARAMAYIZ"

Gelişmeler üzerine Peru Savcılığı, sahte iş vaatleriyle vatandaşların orduya alınmasına ilişkin 36 resmi şikayet üzerinden geniş çaplı bir "insan kaçakçılığı" soruşturması açtı. Peru Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Topluluklar Direktörü Pedro Bravo, kandırılan kişilerin genellikle kısıtlı kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.

Moskova'ya vatandaşların derhal iade edilmesi için 247 ayrı resmi talep gönderdiklerini açıklayan savcı, "Ancak bu kişiler resmi askeri sözleşmeler imzalamış durumda. Dizinden yaralanan bir kişi cephedeyken benim elimden ne gelebilir? Onu oradan çıkarmak için cephe hattına gidemeyiz, böyle bir askeri imkanımız yok" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası