Ece Ronay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi
Eski kocası Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde işyerlerinin kurşunlanması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
RONAY, SERBEST BIRAKILDI
Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Ece Ronay ve Berat Elmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı, 'silahla tehdit' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça sürüklenen R.E.'nin işlemleri devam ediyor.
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