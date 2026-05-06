Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın da bulunduğu kargo gemisi battı
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Ege Denizi'ndeki Andre Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi.
Ege Denizi'ndeki Andros Adası açıklarında sabahın erken saatlerinde büyük bir kaza meydana geldi.
Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda külü taşıyan Vanuatu bayraklı kargo gemisi, adanın kuzeyindeki kayalık bölgeye oturarak ağır hasar aldı. Gövdesinde oluşan çatlaklar nedeniyle hızla su almaya başlayan gemi, kısa süre içinde denizin derinliklerine gömüldü.
8 TÜRK DENİZCİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Batan gemide bulunan 8 Türk ve 1 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 9 mürettebat için zamanla yarış başladı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen koordineli operasyonda, denizcilerden 2'si devriye botları tarafından sudan çıkarılırken, kayalık bölgeye sığınan diğer 7 kişi de güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Kurtarılan denizciler Andros Adası limanına nakledilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bölgedeki elverişli hava koşulları, denizcilerin hayatını kurtaran en önemli faktörlerden biri oldu. Kurtarma çalışmalarına Yunan Sahil Güvenlik gemilerinin yanı sıra "Samos" isimli yolcu feribotu, yakındaki üç ticaret gemisi ve Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter de destek verdi. Bölgede halen iki sahil güvenlik gemisinin güvenlik amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
8 bin tonluk yüküyle Ege’nin sularına gömülen geminin karaya oturma ve batma nedenleri hakkında Yunan makamları tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Geminin rotasından saparak tehlikeli kayalıklara nasıl çarptığına dair detayların, yetkili birimlerin hazırlayacağı raporla netleşmesi bekleniyor.