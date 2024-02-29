Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kamyon kasasında 7 ceset bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir kamyon kasasında 7 ceset bulundu. Kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Orellana eyaletine bağlı Joya de los Sachas kasabasında, ihbar üzerine bir kamyon kasasında arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda kasanın içerisinde 7 adet ceset tespit edildi.

YAŞLARI 20 İLA 30 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kurbanların yaşlarının 20 ila 30 arasında olduğu tahmin edilirken, polis ve ordu, birden fazla suçu açıklığa kavuşturmak ve delil toplamak amacıyla olay yerini kordon altına aldı. Cesetleri bölgeden çıkarmak için bu bölgeye Adli Tıp aracı geldi.

Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Orellana Eyaleti Polis Müdürü Henry Coral, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyonlar düzenleneceğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyalet savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Fotoğraf: Cortesía)