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    Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kamyon kasasında 7 ceset bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, El Universo
    - Güncelleme:
    Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kamyon kasasında 7 ceset bulundu
    Ekvador, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, El Universo

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir kamyon kasasında 7 ceset bulundu. Kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Orellana eyaletine bağlı Joya de los Sachas kasabasında, ihbar üzerine bir kamyon kasasında arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda kasanın içerisinde 7 adet ceset tespit edildi.

    YAŞLARI 20 İLA 30 ARASINDA DEĞİŞİYOR

    Kurbanların yaşlarının 20 ila 30 arasında olduğu tahmin edilirken, polis ve ordu, birden fazla suçu açıklığa kavuşturmak ve delil toplamak amacıyla olay yerini kordon altına aldı. Cesetleri bölgeden çıkarmak için bu bölgeye Adli Tıp aracı geldi.

    Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Orellana Eyaleti Polis Müdürü Henry Coral, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyonlar düzenleneceğini duyurdu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Eyalet savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    (Fotoğraf: Cortesía)

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, El Universo
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