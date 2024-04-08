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Haberler > Dünya > El Salvador'dan 'ücretsiz pasaport' hamlesi! Tam 5 bin kişiye dağıtılacak

El Salvador'dan 'ücretsiz pasaport' hamlesi! Tam 5 bin kişiye dağıtılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
El Salvador&#039;dan &#039;ücretsiz pasaport&#039; hamlesi! Tam 5 bin kişiye dağıtılacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, bilim insanı, mühendis, doktor gibi yüksek nitelikli yabancı çalışanlara 5 bin 'ücretsiz pasaport' verileceğini duyurdu. Pasaporta başvuranların ailelerinin ve varlıklarının ülkeye taşınması için vergi muafiyeti de uygulanacak.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yabancı uyruklu bilim insanı, mühendis, doktor, sanatçı ve filozoflara yaklaşık 5 milyar dolara tekabül eden 5 bin "ücretsiz pasaport" verileceğini açıkladı. Bukele, bu kişilerin aynı zamanda oy hakkı dahil tam vatandaşlık statüsü elde edeceğini belirtti.

Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı.

AMAÇ EKONOMİYİ CANLANDIRMAK MI?

CNN'in haberine göre, El Salvador'un bu girişiminin ülkeye yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

El Salvador, ekonomiyi canlandırmak için 2021'de Bitcoin'i "yasal para birimi" olarak tanımış ve resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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