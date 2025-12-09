Anadolu Ajansı
Endonezya'da facia! 7 katlı bina alev alev yandı, çok sayıda ölü var
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 7 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Cakarta'da, 7 katlı binada yangın çıktı, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında 17 kişinin hayatını kaybettiği yer aldı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Hindistan'da gece kulübünde yangın! Dakikalar içinde etrafı sardı, 25 kişi hayatını kaybetti
Ekipler yangını kontrol altına almak ve içeridekileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Binada arama-kurtarma faaliyetlerine devam ettiği, can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR