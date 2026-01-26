Endonezya'da felaket! Ölü sayısı 25'e çıktı, 65 de kayıp var...
Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Kayıp 65 kişi için arama kurtarma çalışmalarına, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak ara verildi.
Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma ekipleri, zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.
25 ÖLÜ 65 KAYIP VAR
Antara ajansının haberine göre arama kurtarma ekiplerinin yetkilisi Ade Dian, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e çıktığını, kayıp 65 kişi için çalışmalara şiddetli yağışlar nedeniyle yarın devam edileceğini belirtti.
Endonezya’da felaket! Toprak kaymasında can kaybı 25’e çıktı
ARAMA ÇALIŞMALARI YARIDA KALDI
Dian, arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci toprak kaymasının meydana geldiğini, çalışmalara geçici süreyle ara verdiklerini kaydetti.
Dün, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.
Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.