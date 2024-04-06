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Endonezya'da yanardağ patladı, köyler lavla kaplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da yanardağ patladı, köyler lavla kaplandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda birkaç gün önce patlama meydana geldi. Çıkan soğuk lavlar, köy sakinlerinin evlerini, araçlarını, pirinç tarlalarını tahrip etti; yollar büyük hasar aldı.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nda 3 Nisan'da yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

7 KÖY KÜLLE KAPLANDI

Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı. Bölgede yaşayanlara tahliye emri verilmediği öğrenildi.

Endonezya'da yanardağ patladı, köyler lavla kaplandı - 1. Resim

LAVLAR KÖYLERİ TAHRİP ETTİ

Marapi Dağı'ndan çıkan soğuk lavlar, köy sakinlerinin evlerini, araçlarını, pirinç tarlalarını tahrip etmesi ve yol erişimini kesmesi sonucu bölgedeki hasar görüntülendi.

Endonezya'da yanardağ patladı, köyler lavla kaplandı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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