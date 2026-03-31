Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle Panama Kanalı’ndan geçen gemi sayısı son haftalarda artış gösterdi. Yetkililer, günlük geçişlerin 40’a yaklaşmasının kapasite açısından sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Orta Doğu’daki savaş, Panama Kanalı’nı kullanan gemi sayısında artışa neden oldu. Kanal yönetiminden bir yetkili, yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekti.

28 Şubat’ta başlayan ve bir aydır devam eden çatışmalar sırasında İran’ın, normalde dünya petrol ve gaz ihracatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı fiilen ablukaya aldığı belirtildi. Kanalın yardımcı yöneticisi Ilya Espino de Marotta, Telemetro kanalına verdiği röportajda, “Bu yıl için günlük yaklaşık 34 geçiş bekliyorduk, ancak son iki haftada bu sayı 38, 39 hatta 40’a çıktı” dedi.

EN BÜYÜK KULLANICILAR ABD VE ÇİN

Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5’i Panama Kanalı üzerinden gerçekleşiyor. Kanalın en büyük kullanıcıları ise ABD ve Çin. Bu rota, özellikle ABD’nin doğu kıyısı ile Asya’da Güney Kore ve Japonya arasında bağlantı sağlıyor.

Espino de Marotta, “Panama Kanalı güvenli ve kısa bir rota. Gaz fiyatlarına rağmen maliyetleri düşürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ancak yetkili, günlük 40 gemi geçişinin mevcut kapasite açısından sürdürülebilir olmadığını da vurguladı.

TOPARLANMA SÜRECİNE GİRİLDİ

Öte yandan, Nisan ayı itibarıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan gemi sayısında yeniden artış beklendiği belirtildi. Daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu alanda ciddi bir düşüş yaşandığı ifade edilirken, yıllık geçiş sayısının 500’ün üzerine çıktığı dönemlerin ardından yeniden toparlanma sürecine girildiği kaydedildi.

