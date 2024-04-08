Erdoğan Endonezya'nın halef selef liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN SUBİANTO'YA TEBRİK

Seçim zaferinden ötürü Subianto’yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNDE YAKALANAN İVME SÜRMELİ

Erdoğan daha sonra Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti.

Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini de söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.