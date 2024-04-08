Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Erdoğan Endonezya'nın halef selef liderleriyle görüştü

Erdoğan Endonezya'nın halef selef liderleriyle görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan Endonezya&#039;nın halef selef liderleriyle görüştü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN SUBİANTO'YA TEBRİK

Seçim zaferinden ötürü Subianto’yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNDE YAKALANAN İVME SÜRMELİ

Erdoğan daha sonra Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti.

Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini de söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fazla gürültü şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Kaçak göçmenlere dudak uçuklatan kiraFransa ve İngiltere'den ortak uyarı: "Hepimiz kaybederiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail çekildi, Filistinliler geri yerleşiyor - Han Yunus'un son hali - Dünyaİsrail çekildi, Filistinliler geri yerleşiyor - Han Yunus'un son haliTürkiye Gazze'ye en çok yardım eden ülke oldu - DünyaTürkiye Gazze'ye en çok yardım eden ülke olduFransa ve İngiltere'den ortak uyarı: "Hepimiz kaybederiz" - DünyaFransa ve İngiltere'den ortak uyarı: "Hepimiz kaybederiz"Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Nükleer santral vuruldu, 6 bölgeye İHA'larla saldırıldı - DünyaNükleer felaket an meselesi! Rusya-Ukrayna savaşı kızışıyorBağdat yönetiminden son dakika Türkiye açıklaması: Petrol hattı Türkiye'nin kullanımına açılacak - DünyaBağdat yönetiminden son dakika Türkiye açıklamasıGazze'de katledilen gazeteciler Türkiye'de anılıyor! 24 saat aralıksız canlı yayın - Dünya24 saat aralıksız canlı yayın...
Sonraki Haber Yükleniyor...