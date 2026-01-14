Türkiye'nin Ermenistan ile sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan ve Ermenistan'a açılan Alican Sınır Kapısı ile Ermenistan'ın Armavir eyaleti arasında bulunan Margara Sınır Kapısı'nda çalışma yürütülüyor.

Alican Sınır Kapısı'nda, gümrük ve diğer işlemler için kullanılacak binalar inşa edilirken, Türkiye'ye Ermenistan'dan geleceklerin Iğdır'ı ve bölgeyi keşfetmeleri için reklam ve pano çalışmaları da yapıldı.

Ermenistana açılan Alican Sınır Kapısındaki çalışmaların yüzde 90ı bitti

Çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığı sınır kapısında incelemelerde bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan'dan bilgi aldı.

