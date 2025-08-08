Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı

Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yüzünde oluşan değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcılardan destek mesajlarının yanı sıra binlerce kötü yorum da alan kadın, ''Ben insanım, Barbie değil.'' diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.  

Malezya’da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yaşadığı değişimle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 9 ay boyunca yüzünde derin kırışıklıklar, iltihaplı yaralar ve kabarcıklar oluşan Farah, yaşadıklarını bir bir anlattı. 

''GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMEYECEKSENİZ, YORUM YAPMAYIN''

Hamileliği sırasında kimsede görülmeyen değişimler yaşayan genç kadın, "Hamile kaldığımdan beri yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı - 1. Resim

''EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİMDİ''

Yaşadığı zorlu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Faizal, "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı" ifadelerini kullandı.

''HAMİLELİK HORMONLARI, CİLTTE CİDDİ DEĞİŞİMLERE YOL AÇABİLİR''

Görüntüleri değerlendiren Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, hamilelik hormonlarının ciltte ciddi değişimlere yol açabileceğini belirtti. 

Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı - 2. Resim
Dr. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" gördüğünü ve belirtilerin nadir görülen rozasea fulminans (pyoderma faciale) ile uyumlu olabileceğini söyledi.

Bu hastalığın büyük, kırmızı nodüllerle seyrettiğini, standart bir tedavi protokolü olmadığını belirten doktor, doğum sonrası cildin genellikle toparlandığını ifade etti. Hamile kalmadan önce pürüzsüz bir cilde sahip olan genç kadının yaşadığı değişim sosyal medyada çok konuşuldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK Galatasaray maçı hakemi kim? Ali Şansalan GS karnesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya freni çekti! İsrail’e askeri teçhizat ihracatı askıya alındı - DünyaAlmanya’dan şaşırtan İsrail kararı! Netanyahu kahrolduİran'da tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var - DünyaTren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı varİngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı - Dünyaİngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek mahkemede ortaya çıktı: Eve gitmemek için yalvarıyormuş - Dünya10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Eve gitmemek için yalvarıyormuşABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı! "Ankara savunmadan stratejik üstünlüğe yükseldi" - DünyaABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı!90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar... - Dünya90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar...
Sonraki Haber Yükleniyor...