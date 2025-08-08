Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı

Malezya’da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yaşadığı değişimle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 9 ay boyunca yüzünde derin kırışıklıklar, iltihaplı yaralar ve kabarcıklar oluşan Farah, yaşadıklarını bir bir anlattı.

''GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMEYECEKSENİZ, YORUM YAPMAYIN''

Hamileliği sırasında kimsede görülmeyen değişimler yaşayan genç kadın, "Hamile kaldığımdan beri yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

''EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİMDİ''

Yaşadığı zorlu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Faizal, "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı" ifadelerini kullandı.

''HAMİLELİK HORMONLARI, CİLTTE CİDDİ DEĞİŞİMLERE YOL AÇABİLİR''

Görüntüleri değerlendiren Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, hamilelik hormonlarının ciltte ciddi değişimlere yol açabileceğini belirtti.



Dr. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" gördüğünü ve belirtilerin nadir görülen rozasea fulminans (pyoderma faciale) ile uyumlu olabileceğini söyledi.

Bu hastalığın büyük, kırmızı nodüllerle seyrettiğini, standart bir tedavi protokolü olmadığını belirten doktor, doğum sonrası cildin genellikle toparlandığını ifade etti. Hamile kalmadan önce pürüzsüz bir cilde sahip olan genç kadının yaşadığı değişim sosyal medyada çok konuşuldu.