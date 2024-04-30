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Haberler > Dünya > Eski Alman askerinden büyük itiraf: "Rusya'ya casusluk yaptım!"

Eski Alman askerinden büyük itiraf: "Rusya'ya casusluk yaptım!"

Düzenleyen: / Kaynak: Kyiv Indepedent / Newsweek
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Eski Alman askerinden büyük itiraf: &quot;Rusya&#039;ya casusluk yaptım!&quot;

Dünya Haberleri  / Kyiv Indepedent / Newsweek

Casusluk suçundan yargılanan Thomas H. adındaki Alman ordusuna mensup eski bir yüzbaşı, nükleer savaştan korktuğu için Rusya'ya casusluk yaptığını itiraf etti.

Eski bir Alman askeri olan 54 yaşındaki yüzbaşı Thomas H., nükleer savaş riskinden korktuğunu ve bu sebeple Rusya'ya casusluk yapmayı kabul ettiğini itiraf etti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 29 Nisan'da başlayan duruşmada Thomas H., Moskova lehine casusluk yapmakla suçlanarak ve devlet sırlarını düşman bir devlete sızdırmakla itham edildi.

Thomas H., suçlamaların "genel olarak doğru" olduğunu ifade etti. Geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alındığında hala görevdeydi. Suçlamalar, 19 Mart'ta kamuoyuna duyuruldu. Thomas H., Ukrayna'daki savaşın nükleer bir çatışmaya dönüşme riskinden korktuğunu ve ailesinin güvenliği konusunda endişelendiğini iddia etti.

Gördüklerinden rahatsız olan, iddiaya göre Rus yetkilileriyle iletişime geçmeye ve "ne zaman patlayacağını" öğrenmeye karar verdi.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE AJANLIK İÇİN BAŞVURDU

Mayıs 2023'te hem Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğuna hem de Berlin'deki büyükelçiliğine işbirliği teklif etmek ve hassas bilgi sağlamak için başvurduğu iddia edildi.

Thomas H., Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni donatan ve yeni askeri teknolojilerin test edildiği Koblenz'deki Alman ordu tesisinde çalışıyordu.

Savcılar, askeri belgeleri fotoğrafladığını ve bunları Bonn'daki Rus konsolosluğunun posta kutusuna bıraktığını söyledi. Bilgi için ödeme almadığı belirtildi.

ELDE ETTİĞİ BİLGİLERİ RUS GİZLİ SERVİSİNE İLETTİ

Savcılıktan yapılan açıklamada Thomas H.'nin, "Sahip olduğu mesleki faaliyetlerin bir parçası olarak elde ettiği bilgileri bir Rus istihbarat servisine iletti." ifadeleri yer aldı.

Aynı dönemde ayrıca, Almanya için Alternatif için Almanya (AfD) adlı aşırı sağ partiye katılmak için başvuruda bulundu.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli saldırısının başlamasından bu yana Berlin'in başa çıkmak zorunda kaldığı birkaç güvenlik ve istihbarat skandalından biridir.

Almanya Federal Başsavcılığı'nın açıklamasına göre bu ayın başlarında, Alman yetkililer, Rus istihbaratı adına askeri bir sabotaj komplosu planlamakla suçlanan iki Alman-Rus vatandaşını daha gözaltına almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Kyiv Indepedent / Newsweek
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