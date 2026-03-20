Estetik ameliyat harikası! 70 yaşındaki kadının inanılmaz dönüşümü
ABD’de estetik ameliyat geçiren 70 yaşındaki bir kadının dikkat çekici değişimi, TikTok’ta kısa sürede viral olarak 12 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
70 yaşındaki bir kadının estetik ameliyat sonrası inanılmaz dönüşümü, ABD'li plastik cerrah Dr. Carl Truesdale tarafından paylaşılan videolarla TikTok'ta büyük ilgi gördü.
- 70 yaşındaki bir kadının estetik ameliyat sonrası inanılmaz dönüşümü TikTok'ta viral oldu.
- Ameliyatı yapan plastik cerrahın adı Dr. Carl Truesdale.
- Kadın, ameliyattan bir ay sonra 30 yaş gençleştiğini ve kendisini 40 yaşında hissettiğini belirtiyor.
- Videolar 12 milyondan fazla izlenme elde etti.
- Kadının ismi haberde açıklanmadı.
70 yaşındaki bir kadının estetik ameliyattan önceki ve sonraki hâllerine ait videolar, inanılmaz dönüşüm sebebiyle TikTok’ta büyük sansasyona yol açtı.
HERKES O DOKTORU KONUŞUYOR
Görüntüleri ABD’de Beverly Hills’teki plastik cerrahi uzmanı Dr. Carl Truesdale yayımladı. Videoda, ismi açıklanmayan kadın, ameliyattan bir ay sonra “İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. En az 30 sene gençleştireceğini söylemişti, sözünü tuttu. İnsanlar bana kaç yaşında olduğumu sorduğunda, 40 diyeceğim. Zaman makinesinden geçmiş gibiyim” diyor.
12 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Kadının etkileyici dönüşümünün görüntüleri viral oldu ve 12 milyondan fazla izlenme elde etti.
