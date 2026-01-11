Fas’ta Kral 6. Muhammed, ülkenin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan bir kraliyet affı ilan etti. Aralarında aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişi de bulunuyor.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6'ncı Muhammed'in af kararından aralarında aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişi de yararlandı.

1.386 KİŞİYE TAHLİYE

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 1.386 kişiye kraliyet affı verdi.

Ülkede özel günlerde gelenekselleşen kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

FAS BAĞIMSIZLIK BELGELERİ

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler, "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor.

Söz konusu belgeler, 11 Ocak 1944'te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.

