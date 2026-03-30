Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı kritik görüşmede savaşın sona erdirilmesine yönelik adımları ele aldı. Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Fidan, yarın Ankara’da Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya gelerek Filistin’e destek mesajını yineleyecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, bölgedeki son durum ile savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

BİRÇOK İSİMLE BİR ARAYA GELDİ

Fidan, dün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen kritik "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan" dörtlü zirvesine katılmıştı. Orta Doğu’daki tansiyonu düşürmek ve bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen zirvede, bölgedeki son askeri tırmanış, ateşkes ihtimalleri ve insani yardım koridorları en üst düzeyde ele alındı.

Öte yandan Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI ŞEYH GELİYOR

Öte yandan Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh’in yarın Türkiye’yi ziyaret ederek Bakan Fidan ile Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye’nin Filistin devletine ve halkına desteğinin yanı sıra iki devletli çözüm vizyonunun güçlü şekilde vurgulanacağı ifade ediliyor.

