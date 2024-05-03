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Filipinler 5.7'lik depremle sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Filipinler 5.7&#039;lik depremle sallandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Asya ülkesi Filipinler 5.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Filipinler'in Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

USGS'ye göre, 5.7 büyüklüğündeki deprem 7.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) Facebook sayfasında yapılan bilgilendirmede de yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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