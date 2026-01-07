Filipinler’in güneydoğusunda yer alan Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sismik hareketliliğin en fazla olduğu ülkede şuan için tsunami çağrısı yapılmadı.

Dünya beşik gibi sallanıyor, son günlerde peş peşe meydana gelen şiddetli depremler dikkat çekiyor. Önceki gün Japonya bu sabah ise Çin ve Filipinler'de depremler oldu. Çoğu yerde artçılar devam ediyor. Son olarak ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

6,4 İLE SALLANDILAR

Büyüklüğü 6,4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

