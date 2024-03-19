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Haberler > Dünya > Filistinli annenin yürek yakan anları... Çocuklarına un bulmak için çıktı, döndüğünde evi enkaz olmuştu

Filistinli annenin yürek yakan anları... Çocuklarına un bulmak için çıktı, döndüğünde evi enkaz olmuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Açlığa karşı mücadele veren Filistinli bir anne, un aramak için evinden çıktı ve döndüğünde evinin İsrail'in saldırısında yerle bir olduğunu gördü. Eşi ve çocukları yıkılan evin enkazında kaldı. Gözyaşları içindeki Filistinli anne, "Buğday unu almak için çıkmıştım. Yemin ederim buğday unu almak için çıkmıştım" diye haykırdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bugüne Filistinliler hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Her gün yeni bir trajedinin yaşandığı Gazze sokaklarında bu kez de un bulmak için çıktığı evine geri döndüğünde çocukları ve eşinin İsrail saldırısında yıkılan evin enkazı altında kaldığını gören Filistinli kadının yakarışları yürekleri sızlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAYKIRDI

Gözyaşları içinde yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne, "Hepsi (enkazın) altında. Buğday unu almak için çıkmıştım. Yemin ederim buğday unu almak için çıkmıştım" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

"Ya Rabbi, ya Rabbi, sevgili Peygamberin hürmetine, ya Rabbi" yakarışlarıyla yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne, çocukları ve eşinin sağ kurtulması için dualar etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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