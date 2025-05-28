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Fransa bu davayla sarsıldı! Çocuk hastalarını 25 yıl boyunca istismar eden cerrahın cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa bu davayla sarsıldı! Çocuk hastalarını 25 yıl boyunca istismar eden cerrahın cezası kesildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Fransız cerrah Joel Le Scouarnec, 25 yıl boyunca aralarında çocukların da bulunduğu 299 hastaya tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Çarşamba günü 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın en büyük çocuk cinsel istismarı davalarından birinde, Morbihan ceza mahkemesi, üç ay süren ve duygusal tanıklıklar ile eski cerrahın kendi itiraflarının da yer aldığı bir yargılamanın ardından, şartlı tahliye imkânı sağlanmadan önce üçte ikisi çekilmek üzere ceza verdi.

Fransa bu davayla sarsıldı! Çocuk hastalarını 25 yıl boyunca istismar eden cerrahın cezası kesildi - 1. Resim

256 MAĞDUR 15 YAŞINDAN KÜÇÜKTÜ

74 yaşındaki Le Scouarnec, Mart ayında 1989-2014 yılları arasında işlenen 111 tecavüz ve 188 cinsel saldırı da dahil olmak üzere tüm suçlamaları kabul etmişti. Mahkemeye göre, istismara uğrayan mağdurlardan 256'sı istismar sırasında 15 yaşının altındaydı.

Savcılık, suçların ağırlaştırılmış hali nedeniyle sanığın en fazla 20 yıl hapis cezasıyla birlikte güvenlik tedbiriyle cezalandırılmasını talep etmişti.

''SUÇUMUN VERDİĞİ BÜYÜK ACININ FARKINDAYIM''

Le Scouarnec pazartesi günü yaptığı son açıklamada mahkemeye müsamaha talep etmediğini söyledi. "Suçlarımın onlara (mağdurlara) ve ailelerine verdiği büyük acının farkına vardım" dedi. Avukatı Maxime Tessier, mahkemeden adaletin eşit şekilde uygulanmasını talep etmiş, eski cerrahın itiraflarını ve verilen zararı kabul ettiğini belirtmişti.

Le Scouarnec, 2020 yılında birkaç küçük mağdura yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 15 yıllık hapis cezasını çekiyordu.

İki soruşturma daha açık. Biri ek veya yeni bildirilen kurbanları tespit etmeye çalışırken, bilinmeyen kişilere karşı açılan diğeri ise herhangi bir akraba veya ortağın Le Scouarnec'in suçlarından haberdar olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

Le Scouarnec'in savunma avukatlarından Thibaut Kurzawa, duruşmada, "Burada tek bir suçlu varsa, tek bir sorumlu yoktur" vurgusunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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