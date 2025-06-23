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Fransa'da 145 iğneli kadına saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fransa, Şiddet Olayları, Yaralı, Gözaltı, Cinayet, Etkinlik, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransa'da Müzik Bayramı kabusa döndü. 145 kadın şırıngalı saldırıya uğrarken, ülke genelinde çıkan olaylarda bin 500'den fazla kişi yaralandı Polis 12 şüpheliyi gözaltına alırken, iğnelerin içeriği bilinmiyor.

Fransa’da her yıl 21 Haziran’da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde kadınlara yönelik şırıngalı saldırı düzenlendi.

Etkinlikler sırasında 145 kadın, vücutlarına iğne yapıldığını belirterek polise başvururken, birçok kadın hastaneye kaldırıldı.

145 KADINA İĞNELİ SALDIRI

Fransa genelinde 145 kadın, konser ya da sokak etkinlikleri sırasında bacaklarında, kollarında ya da boyunlarında iğne izi fark ettiklerini aktardı.

Fransa'da 145 iğneli kadına saldırı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıya uğrayan bazı kadınlar baş dönmesi, mide bulanması ve bayılma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılırken polis, saldırılarla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. İğnelerin içerdiği madde henüz bilinmezken, uzmanlar iğnelerin zararlı kimyasal içerebileceği uyarısında bulundu.

Ülke genelindeki şiddet olaylarında bin 500’den fazla kişi yaralandı

İğneli saldırının yanı sıra ülke genelindeki etkinliklerde şiddet olayları yaşandı. Kutlamalar sırasında çok sayıda mağaza yağmalanırken, bazı gruplar polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi. Yetkililer, çıkan olaylarda 13’ü polis olmak üzere bin 500’den fazla kişinin yaralandığını belirterek, 371 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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