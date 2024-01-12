Fransa'daki yeni hükümette 'eski sevgili' krizi!

12 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 11:12

Fransa'da yeni kurulan hükümetin başındaki isim 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu. Fransa tarihinin en genç ve ilk eşcinsel bakanı olan Attal, utanç verici bir karar alarak, Dışişleri Bakanlığına eski sevgilisi Stephane Sejourne'yi getirdi.

EN GENÇ BAŞBAKANA EN GENÇ BAKAN

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi. 38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu.

KABİNENİN YARISI DEĞİŞTİ

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu.

İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı.

Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı.

Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.

Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.

ESKİ KABİNEDEN KALAN İSİMLER

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor.

Yarın sabah yerel saat ile 11.00'da yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

34 yaşındaki Gabriel Attal 9 Ocak'ta eski Başbakan Elisabeth Borne'un yerine başbakan olarak getirilmişti.

Milletvekili olan Attal, daha önce hükümet sözcülüğü ve eğitim bakanlığı görevlerini üstlenmişti.