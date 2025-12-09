Romanya, yıllardır teslim edilmeyen Fransız savaş gemisi siparişini iptal ederek savunma tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Romanya, Fransa’dan sipariş ettiği savaş gemisi için beklenen teslimatın gerçekleşmemesi üzerine siparişi iptal etti. Naval News’in haberine göre, Romanya bundan sonra korvet ihtiyacını Türkiye’den karşılayacak.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Hisar sınıfı hafif korvet alımı için hükümetler arası sözleşmeyi imzaladı.

Sözleşme kapsamında TCG Akhisar (P-1220) yaklaşık 223 milyon avro bedelle Romanya’ya satılıyor.

RESMİ TÖREN BÜKREŞ’TE YAPILDI

Resmî imza töreni Romanya Savunma Bakanlığı merkezinde düzenlendi. Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu, törende yaptığı açıklamada:

"Donanmanın hizmetine yeni bir geminin girmesi, Karadeniz’deki savunma kapasitemizi güçlendiren somut bir adımdır. Bu sadece askeri teçhizat değil, Romanya'nın güvenliği ve görevlerini yerine getirmek için en iyi koşullara ihtiyaç duyan askerlerimize duyulan saygıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

ASFAT VE ROMANYA ARASINDA İLK RESMÎ AÇIKLAMA

Türk savunma şirketi ASFAT, satışa ilişkin ilk resmî duyuruyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu anlaşma, Romanya’nın Hisar sınıfı gemilere olan ilgisinin uzun süredir bilindiği süreçte atılan ilk resmî adım oldu.

Romanya basını, iki ülke arasında yürütülen temasların son aylarda hızlandığını yazdı. Türkiye’nin artan savunma sanayii kapasitesi ve hızlı teslimat programı, Avrupa ülkeleri tarafından yakından izleniyor.

HİSAR SINIFI: ADA SINIFININ TÜRETİLMİŞ PLATFORMU

Hisar sınıfı hafif korvet, MILGEM-Ada sınıfı tasarımından türetilmiş çok amaçlı bir açık deniz platformu olarak biliniyor.

Türkiye’nin geliştirdiği bu sınıf, daha düşük maliyet ve daha kısa inşa süresi için CODAG yerine CODELOD tahrik sistemi kullanıyor. Söz konusu sistem Ada sınıfı kadar yüksek hız sağlamasa da menzil ve süre açısından yüzde 50’ye varan dayanıklılık artışı getiriyor.

Hisar sınıfı gemiler “donanımlı ama donatılmamış” modüler yapı yaklaşımıyla, operasyonel ihtiyaçlara göre silah ve sensörlerin sonradan entegre edilmesine elverişli bir tasarıma sahip.

Uzunluk: 99,56 m

Genişlik: 14,42 m

Su çekimi: 3,77 m

Maksimum hız: 24 knot

Deplasman: 2.300 ton

Görev Profili: İstihbarat, gözetleme, keşif, devriye, arama-kurtarma, terörle mücadele ve deniz engelleme operasyonları

TCG AKHİSAR VE KOÇHİSAR: PROJENİN İLK İKİ GEMİSİ

TCG Akhisar, Eylül 2023’te denize indirildi, Aralık 2024’te deniz testlerine başladı.

TCG Koçhisar (P-1221) liman kabul testlerinde ve 2026 Mart ayında Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Romanya’nın satın aldığı TCG Akhisar, teslimattan sonra kendi Deniz Kuvvetlerinin talep ettiği sistemlerle donatılacak.

ROMANYA GEMİYİ NSM FÜZELERİYLE DONATACAK

Korvette yapılacak en önemli değişiklik, Norveç üretimi NSM (Naval Strike Missile) füze sisteminin entegrasyonu olacak. Romanya, NSM Kıyı Savunma Sistemi alımı için daha önce sözleşme imzalamıştı ve teslimatlar 2025’te başlıyor.

Bu nedenle korvette aynı füzenin kullanılması, hem standartlaştırma hem de operasyonel uyumluluk açısından stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor.

FRANSA İLE PROJE NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Romanya Savunma Bakanlığı, Fransa’nın Naval Group şirketiyle 2019’da imzalanan dört korvet + iki T22 fırkateyn modernizasyonu içeren projenin yürürlüğe girmediğini daha önce duyurmuştu.

İhale 2019’da Naval Group + SNC ortaklığı tarafından kazanıldı.

Ancak anlaşma üç yıl boyunca uygulanamadı.

2023 yazında proje resmen iptal edildi.

2025’te Türkiye seçildi.

TÜRKİYE’NİN KORVET İHRACAT BAŞARILARI

MILGEM türevi platformlar, Pakistan, Ukrayna ve Malezya gibi ülkelere de ihraç edilmişti.

Türkiye’nin kısa sürede korvet ve OPV (açık deniz devriyesi) üretiminde öne çıkması, Romanya’nın tercihinde önemli rol oynadı.

