Lübnan’da perşembe gece yarısı başlayan 10 günlük geçici ateşkes kana bulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Lübnan’da bir Fransız askerinin öldüğünü duyurarak Hizbullah’ı suçladı. Öte yandan İsrail ordusu, ateşkesi ilk kez delerek Lübnan’ın güneyine havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini resmen kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Fransız birliğine yönelik bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Macron, Montauban’daki 17. Paraşütçü Mühendis Alayı’ndan Başçavuş Florian Montorio’nun bu sabahki saldırıda hayatını kaybettiğini, üç silah arkadaşının ise yaralı olarak tahliye edildiğini açıkladı.

MACRON DOĞRUDAN HİZBULLAH'I İŞARET ETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Macron, tüm verilerin sorumluluğun Hizbullah'a ait olduğunu gösterdiğini ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, "Ulus, saygıyla başını eğiyor ve askerlerimizin ailelerine desteklerini sunuyor. Fransa, Lübnanlı yetkililerden suçluları derhal tutuklamalarını ve sorumluluklarını üstlenmelerini talep ediyor" diyerek Beyrut yönetimine çağrıda bulundu.

İSRAİL ATEŞKESİ DELDİ: HAVADAN VE KARADAN SALDIRI

İsrail ordusu, perşembe günü yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyini hedef aldığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeye Hizbullah mensuplarının yaklaştığı ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu iddia edildi. İsrail birliklerini desteklemek amacıyla topçu ateşinin yanı sıra hava saldırılarının da gerçekleştirildiği iletildi.

NETANYAHU: "İŞGAL BÖLGELERİNDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul etmelerine rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri noktalardan çekilmeyeceklerini ve tehdit gördükleri anda vurmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Siyasi kademeden gelen direktifler doğrultusunda, İsrail ordusunun Hizbullah altyapısını vurduğu öne sürülmekte.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

