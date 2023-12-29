Fransız basınına konuştu! Hamas'ın başı hiç bilmediğimiz biri

29 Aralık 2023 16:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:48

İsrail-Filistin Savaşı'nda 84. günü geride bırakırken, Fransız basınından çarpıcı bir iddia atıldı. Le Figaro gazetesine konuşan Ürdünlü bir kaynağın öne sürdüğü bilgilerde, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu başlattığı 7 Ekim'in öncesinde neler yaşandığı, operasyonun nasıl planlandığı ve nasıl gizlilik içinde yürütüldüğünü açıkladı.

OPERASYON HİZBULLAH'TAN BİLE GİZLENMİŞ

Hamas'ın içinde, operasyonu sadece birkaç üst düzey ismin bildiği belirtilen haberde, askeri kanadın lideri Yahya Sinwar'ın planlarını ağır isimlerden bile saklandığı yazıldı. Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Usame Hamdan'ın da saldırıyı basından öğrendiği iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı kaynaklar, operasyonun büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü hatta Hizbullah lideri Nasrullah'a bile saldırıdan sadece birkaç dakika önce haber verildiğini aktardı.

ASIL İSİM YAHYA SİNWAR'IN KARDEŞİ

Gazetenin haberinde ayrıca İsrail'e benzer bir saldırı planlayan Hizbullah'ın bu durumdan memnun olmadığı öne sürüldü ve Hamas'ın Hizbullah'tan daha güçlü bir destek beklediği ancak bunu bulamadığı iddia edildi.

Askerlerini aylar boyunca gizlice eğiten Hamas'ın, İsrail'i yanıltmak için üst düzey komutanların değiştirdiğini duyurduğunu ancak bu komutanların görevlerine devam ettiğini yazan Le Figoro'ya konuşan yetkili, Kassam Tugayları'nın başında olduğu bilinen Muhammed Deif'in de artık aktif görevde olmadığını ve silahlı kanadının asıl liderinin aslında Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi Muhammed Sinwar olduğunu öne sürdü.

EN ÇOK ARANANDAN DAHA ÇOK ARANIYOR

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan farklı bir kaynak, "Deif ölmedi, bastonla yürüyor ama kafası hala çalışıyor. Hala saygı duyulan bir isim, askeri kanattaki problemleri çözüyor ama askeri kanadın başındaki asıl isim Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed'dir" demişti. Times of Israel gazetesi de Muhammed Sinwar'ın Gazze'nin en çok aranan isimlerinden biri olduğunu, İsrail'in onun için Deif'in başına koyduğu ödülün üç katını sunduğunu yazdı.

İsrail'in istihbarat servisi Mossad tarafından defalarca suikast girişimine uğrayan Muhammed Deif'in en az 7'sinden başarıyla kurtulabildiği fakat 2014'te karısı, kızı ve bebeğinin öldürüldüğü biliniyor.