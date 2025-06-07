Fransız büyükanne Rivault Bibi’nin peşinde

Fransız büyükanne Jacqueline Rivault, “Bibi” lakaplı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun peşine düştü. Rivault, Gazze’deki İsrail saldırıları sonucu Fransız vatandaşı olan iki torununu kaybetti.

Fransa’da, Gazze’deki İsrail saldırıları sonucu Fransız vatandaşı olan iki torununu kaybeden Jacqueline Rivault, Paris’teki mahkemenin İnsanlığa Karşı Suçlar Birimine torunlarının ölümüne ilişkin şikâyet dilekçesi sundu.

Rivault, “Bibi” lakaplı Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında soykırım, insanlığa karşı suç ve cinayet suçlamasıyla şikâyette bulundu.

Rivault 40 sayfalık dilekçesinde, Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 6 ve 9 yaşlarındaki torunlarının ölümünden İsrail’in sorumlu olduğunu belirterek İsrailli yetkilileri soykırım, insanlığa karşı suç ve cinayetle suçladı...

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin Devleti’nin tanınmasına dair “Bunu yapmaya kararlıyız” dedi. Barrot, 17-20 Haziran’da New York’ta düzenlenecek Filistin konulu BM konferansında “Filistin Devleti’nin tanınmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için” taahhütlerde bulunacaklarını açıkladı.