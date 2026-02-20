Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi. Fransız lider Emmanuel Macron, "Böyle liderlik olmaz" diyerek ABD Başkanı Donald Trump’a ateş püskürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı özel yazışmaları alay konusu yapması, iki lider arasındaki ipleri yeniden gerdi.

Trump gümrük tarifesi üzerinden nasıl rest çektiğini anlatmıştı:

"Dedim ki, 'Emmanuel, fiyatını ikiye ya da üçe katlamak zorundasın.'

O da bana, 'Asla, bunu yapmayacağım Donald. Neden yapayım ki? İşsiz kalırım' dedi. Ben de 'Hayır, bunu yapacaksın, yüzde 100' dedim.

O ise 'Hayır, hayır, bunu yapmayacağım' diye karşılık verdi.

Ben de 'Evet, yapacaksın. Bunu yapacaksın' dedim.

Sonra şunu söyledim: 'Eğer bunu yapmazsan, Amerika Birleşik Devletleri’ne sattığın bazı ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağım.'

Ve biliyor musunuz ne dedi? 'Bunu yapacağım. Memnuniyetle yapacağım.'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump’ın açıklamalarından sonra küplere bindi "Böyle liderlik olmaz"

MACRON: "SAYGISIZLIĞA GEREK YOK"

Hindistan ziyareti sırasında podcaster Raj Shamani’nin programına konuk olan Macron’a, Trump’ın özel mesajları paylaşması soruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump’ın açıklamalarından sonra küplere bindi "Böyle liderlik olmaz"

Macron, "Gerçekten saygının liderliğin bir parçası olduğuna inanıyorum. Fikirleri paylaşabilir ya da paylaşmayabilirsiniz, aynı fikirde olmayabilirsiniz ama bunu saygılı bir şekilde yapmanız gerekir" dedi.

Macron, liderler arasındaki iletişimin de demokrasilerdeki siyasi tartışmalar gibi saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine değindi.

"Şiddet içeren ve saygısız olmaya gerek yok. Saygı, uygarlık sürecinin üzerine inşa edilmiştir. Yıllar boyunca kendimizi geliştirmek için inşa edildi. İnsanların liderlerin geriye gittiğini görmesi şaşırtıcı" diye konuştu.

"DOLAR DÜNYAYA HÜKMEDİYOR AMA…"

Macron, programda küresel ekonomi ve dolar hakimiyeti konusuna da değindi.

"Bugün dolar açıkça dünyaya hükmediyor. Çok kutuplu bir düzene inanıyorum ve euronun uluslararası rolünü güçlendirmek için elimden geleni yapacağım" diyen Macron, bunun için daha fazla yatırım, rekabet ve ticaret anlaşması gerektiğini söyledi.

