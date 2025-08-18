Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Füzelerimiz ABD ve Avrupa'yı vuracak"... İranlı isimden ortalığı karıştıracak açıklama

"Füzelerimiz ABD ve Avrupa'yı vuracak"... İranlı isimden ortalığı karıştıracak açıklama

İranlı bir milletvekili, ABD ve Avrupa'yı ayağa kaldıracak açıklamalarda bulundu. Milletvekili Hayat-Mukaddem, ülkesinin geliştirdiği füzelerin Avrupa’yı vurabilecek kapasitede olduğunu, ilerleyen dönemde ABD şehirlerinin de hedef alınabileceğini söyledi.

İranlı milletvekili Emir Hayat-Mukaddem, ülkesinin geliştirdiği füzelerin Avrupa’yı vurabilecek kapasitede olduğunu, ilerleyen dönemde ABD şehirlerinin de hedef alınabileceğini söyledi.

"DOĞRUDAN WASHINGTON'U VURACAK"

Newsweek dergisinden edinilen bilgilere göre, İran basınına konuşan Mukaddem, Tahran’ın yaklaşık 20 yıldır uzun menzilli füze kabiliyetleri üzerinde çalıştığını belirterek, “Belki de bir sonraki füzemiz doğrudan Washington’u vuracak” ifadelerini kullandı.

Mukaddem, mevcut füzelerle Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Batı ve Doğu Avrupa’daki tüm ülkelerin İran’ın menzilinde olduğunu dile getirdi.

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRACAK AÇIKLAMALAR

ABD şehirlerine yönelik olası tehditlere de değinen Mukaddem, İran donanmasına ait gemilerin menzili kısaltarak Washington ve New York gibi kentleri vurabilecek mesafeye yaklaşabileceğini öne sürdü.

Avrupa’nın Birleşmiş Milletler’in “snapback” mekanizması kapsamında nükleer anlaşma uyarınca askıya alınan yaptırımları yeniden devreye sokma ihtimaline de değinen Mukaddem, “Tüm olası yaptırımlar ülkemize zaten uygulanıyor. Daha fazlası mümkün değil” dedi.

Gerilimin tırmandığı dönemde, Haziran ayında İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısına yönelik sürpriz saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda Genelkurmay Başkanı ile bazı üst düzey nükleer bilim insanlarının öldüğü bildirilmişti. Ardından ABD de üç nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirmiş, Başkan Donald Trump bu operasyonların İran’ın nükleer programını “yok ettiğini” ileri sürmüştü.

Mukaddem’in açıklamaları, Tahran ile Batılı ülkeler arasındaki gerginliğin askeri boyuta taşınabileceği endişelerini artırdı.

