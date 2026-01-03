Nijerya’da DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara destek veren ABD ordusuna ait uçak, Kuzey Gana’da Ganalı vatandaşlar tarafından kaçırıldı.

Gana’da dikkat çeken bir güvenlik olayı yaşandı. Ganalı vatandaşların, Nijerya’da DEAŞ’a karşı yürütülen istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerini destekleyen ve Kuzey Gana’da ABD ordusu tarafından kullanılan bir uçağı kaçırdığı bilgisi paylaşıldı.

DEAŞ OPERASYONUNA DESTEK VEREN UÇAK HEDEF ALINDI

Kaçırılan uçağın, Nijerya’daki DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonlar kapsamında istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanıldığı belirtildi. Uçağın, ABD ordusu tarafından Kuzey Gana’daki bir noktadan operasyonlara destek sağladığı ifade edildi.

KUZEY GANA’DA KRİZ

Olayın Kuzey Gana’da gerçekleştiği kaydedilirken, uçağın nasıl ve hangi şartlar altında kaçırıldığına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Bölgedeki güvenlik durumu ve ABD askeri varlığı yeniden gündeme geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası