Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına rağmen derinleşen insani kriz, çocukların omuzlarına taşıyamayacakları yükler bindirmeye devam ediyor. Temiz su altyapısının yüzde 90’ının yok olduğu bölgede, küçük bir çocuğun boyundan büyük su bidonlarını ıssız yollarda tek başına taşıdığı görüntüler "Dünyanın ilgisini bir penguen kadar çekmeyecek" yorumlarıyla vicdanları sarstı.

Çatışmaların ve ablukanın pençesindeki Gazze’de, insani felaket her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Bölgeden yansıyan son görüntülerde, oyun çağındaki çocukların kendi boylarından büyük su bidonlarını kilometrelerce taşıdığı anlar, yaşanan dramın sembolü haline geldi.

"PENGUEN KADAR İLGİ ÇEKMEYECEK"

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda, yıkıma uğramış ıssız bir toprak yolda tek başına yürüyen küçük bir çocuğun, kendi boyuna yaklaşan iki ağır bidonu taşımakta zorlandığı anlar yer aldı.

Gazze'de çocuk olmak... Oyun değil 'hayat' savaşı!

"Bu çocuk bir penguen kadar ilgisini çekmeyecek dünyanın" şeklinde yorum yağan videoda çocuğun zaman zaman duraksayarak etrafına bakması ve ardından ağır yüküyle yoluna devam etmesi, bölgedeki sivillerin ve özellikle çocukların içinde bulunduğu çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇOCUKLARIN SU NÖBETİ

Yerel kaynaklar ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze’deki su ve sanitasyon sistemlerinin yüzde 90’ının kullanılamaz durumda olduğunu bildiriyor.

Bölgede temiz su şebekelerinin imha edilmesi, halkı deniz suyuna veya sağlıksız kuyulara mahkum etti.

Gazzeli çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü su dağıtım noktalarında uzun kuyruklarda bekleyerek ve ağır yükleri derme çatma arabalarla ya da sırtlarında taşıyarak geçiriyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef almış; sağlık çalışanlarını alıkoymuş ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engellemişti.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

