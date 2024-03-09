Gazze'de felaketin boyutu derinleşiyor! Çocuklar bir lokma için saatlerce sıra bekliyor

Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistinliler dağıtılan yardımlarla hayatta kalmaya çalışırken, Gazzeli çocuklar ise yemek dağıtım noktalar5ında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde zulmünü sürdürüyor. Bölgeye yardım girişine büyük ölçüde izin verilmezken, açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı da 23'e yükseldi.

Şifa Hastanesi'nde açık ve susuzluktan 3 çocuk hayatını kaybederken, El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de çok sayıda çocuk yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle bağışıklık sistemi hastalıklarıyla mücadele ediyor.

ÇOCUKLAR SAATLERCE YARDIM SIRASINDA BEKLİYOR

Can kayıplarının artmaya devam ettiği Gazze'de yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah’taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

FELAKETİN BOYUTU DERİNLEŞİYOR

Şiddetli saldırıların 155 gündür aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi'nde felaketin boyutları da her geçen gün derinleşiyor. Dünyanın eleştirilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail'in kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı Gazze'de halk ABD, Ürdün, Belçika ve bazı ülkelerin havadan bıraktığı insani yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah’taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Ellerindeki boş kapları doldurmaya çalışan çocuklar, ailelerine yemek götürmeye çalışıyor.