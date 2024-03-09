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İsrail uçakları Gazze'ye bu kez 'fotoşoplu' broşür attı! Yine masumlarla alay ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki halka havadan bülten atmaya devam ediyor. Bu kez atılan bültende bir yanda evlerinin enkazındaki masada iftar yapmaya çalışan Filistinliler, diğer yanda fotoşopla ziyafet sofrasında gösterilen Hamas liderleri yer aldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Bölgede can kaybı 30 bini aşarken, bu kayıpların çoğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Açlık ve susuzluk da can kayıplarına neden olurken, son olarak bölgeye havadan 'Ramazan' broşürü atan İsrail, bu kez de fotoşoplu provokatif bülten attı.

'HAYIRLI RAMAZANLAR' İFADESİNE YER VERİLDİ

İsrail, insanlık felaketi ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere havadan attığı fotoşoplu provokatif bülten ile tepki topladı. Gazze'nin güneyine havadan 'el-Vaki' (Gerçek) başlıklı yüzlerce Arapça bülten atıldı. Bültenin kapağında bir yanda Gazze'de harabeye dönmüş evlerinde iftar sofrasında oturan Filistinli aile fotoğrafı, diğer yanda ise ziyafet sofrasında Hamas liderleri İsmail Heniye ve Halid Meşal'in fotoşoplu fotoğrafına 'hayırlı ramazanlar' ifadesiyle yer verildi.

İsrail uçakları Gazze'ye bu kez 'fotoşoplu' broşür attı! Yine masumlarla alay ettiler - 1. Resim

İNSANİ FELAKET İÇİN HAMAS'I SUÇLADILAR

Ayrıca bültende Gazze'de yaşanan yıkım ve insani felaket için Hamas'ı suçlayan Arapça makale, karikatür ve fotoğraflar da yer aldı. İsrail ordu sözcülüğü ise Gazze'ye beşinci sayısı atılan bültene ilişkin açıklamada bulunmadı.

İNSANİ YARDIM ATEŞKESİ KABUL EDİLMEDİ

Karadan, havadan ve denizden Gazze'yi kuşatma altında tutan ve bombardımanına devam eden İsrail, insani yardımların ulaştırılması için gerekli ateşkesi henüz kabul etmedi.

İsrail uçakları Gazze'ye bu kez 'fotoşoplu' broşür attı! Yine masumlarla alay ettiler - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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