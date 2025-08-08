Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de yüzyılın vahşeti! Can kaybı 61 bin 330’a yükseldi

Gazze'de yüzyılın vahşeti! Can kaybı 61 bin 330’a yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de yüzyılın vahşeti! Can kaybı 61 bin 330’a yükseldi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in soykırımı aralıksız olarak sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 61 bin 330'a yükseldi. İsrail son 24 saatte 72 sivil Filistinliyi katletti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 61 bin 330’a ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve 314 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de yüzyılın vahşeti! Can kaybı 61 bin 330’a yükseldi - 1. Resim

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMEDİ 

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 824 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 40 bin 318 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye, yaralıların sayısının da 12 bin 249'a çıktığı bildirildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 98'i çocuk 201'e yükseldiği hatırlatıldı.

Gazze'de yüzyılın vahşeti! Can kaybı 61 bin 330’a yükseldi - 2. Resim

7 EKİM 2023'TEN BU YANA İNSANLIK DRAMI 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 330, yaralıların sayısının ise 152 bin 359'a ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldıGalatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orman yangını can aldı! Atina'da yasa boğan olay - DünyaOrman yangını can aldı! Atina'da yasa boğan olayBloomberg'den bomba iddia: "Rusya, Ukrayna'dan toprakla çıkabilir!" - Dünya"Rusya, Ukrayna'dan toprakla çıkabilir!"Rusya'da teleferik faciası! Çok sayıda yaralı var - DünyaTatilciler havada asılı kaldı!ABD Kongresi’nden Türkiye’ye alçak tehdit: F-35’ler asla gelmeyecek! - DünyaABD Kongresi’nden Türkiye’ye alçak tehdit!Trump Pentagon’a talimat verdi: Sınır ötesinde kartel operasyonu başlıyor! - DünyaTrump'tan saldırı emri! Latin Amerika'yı işaret etti17 yıl sonra gelen ihanet itirafı: Topraklarımızın %20’si Rusya’da! - Dünya17 yıl sonra gelen ihanet itirafı!
Sonraki Haber Yükleniyor...