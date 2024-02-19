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    • Haberler > Dünya > Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'nde ezan sesi dinmiyor: İmam enkazdan halka sesleniyor

    Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'nde ezan sesi dinmiyor: İmam enkazdan halka sesleniyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıları sonrası kentte taş üstünde taş kalmadı. Sivil yerleşim yerlerinin enkaz yığınına döndüğü kentte büyük bölümü yıkılan tarihi Büyük Ömer Camisi'nde ise ezan sesi yükselmeye devam ediyor. İmam Arif, caminin enkazında ezan okuyarak halkı namaza çağırıyor. 

    İsrail, 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'de hareket eden her şeyi vurarak katliamlarına acımasızca devam ediyor. Kentte can kaybı 30 bine dayanırken, Filistinliler enkaz altında kalan yakınlarının cenazelerini ise İsrail ordusunun engellemeleri dolayısıyla alamadıklarını ifade ediyor.

    Kıtlığın ve susuzluğun felaket düzeyini aştığı kentte sivil yerleşim yerleri de moloz yığınına döndü. Bir kısmı enkaza dönen binalardan birisi de hem Memlük hem de Osmanlı döneminin mimari özelliklerine sahip Büyük Ömer Camisi.  Ancak İsrail zulmü camiden ezan sesinin yükselmesine engel olmadı.

    İmam Arif, caminin enkazında hoparlör olmadan ezan okuyarak halkı namaza çağırıyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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