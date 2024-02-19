İsrail'den Kudüs'te gerilimi yükseltecek karar! Netanyahu Mescid'i Aksa yasağını onayladı

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'den Ramazan ayında Kudüs'te gerilimi yükseltecek karar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in çağrısı üzerine Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlar tüm dünyanın dikkatini bölgeye çekti. Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail, binlerce Filistinlinin öldürdü. Gazze için kalıcı ateşkes çağrıları gelirken, İsrail'den bölgede gerilimi artıracak karar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya girişleri yasakladı.

RAMAZAN'DA MESCİD-İ AKSA KISITLAMASI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrı yapmıştı. Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin Ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi.

Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.

AŞIRI SAĞCI GANTZ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.