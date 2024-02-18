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    • Haberler > Dünya > Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor: En az 20 hastanın acilen sevk edilmesi gerekiyor

    Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor: En az 20 hastanın acilen sevk edilmesi gerekiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor: En az 20 hastanın acilen sevk edilmesi gerekiyor
    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    DSÖ, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bir süredir İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini açıkladı. 200'e yakın hastanın bulunduğu hastanede en az 20 hastanın acilen başka hastanelere sevk edilmesi gerekiyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün ve önceki gün DSÖ ekibi ile ortaklarının, yakıt dağıtmak üzere hastane yerleşkesine ulaştığını ancak hastaların durumunu ve kritik tıbbi ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere hastaneye girmelerine izin verilmediğini belirtti.

    HASTANEDE 200'E YAKIN HASTA VAR

    "Nasır Hastanesi, yaşanan baskın ve bir haftadır devam eden kuşatmanın ardından artık hizmet veremiyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastanede hala 200'e yakın hasta bulunduğunu ve en az 20'sinin sağlık hizmeti alabilmesi için acilen başka hastanelere sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Ghebreyesus, sevk konusunda yaşanacak gecikmelerin bedelini hastaların canlarıyla ödeyeceğini vurgulayarak, hastalara ve hastaneye erişimin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

    HASTANEDE HAREKET EDEN HER ŞEY HEDEF ALINIYOR

    İsrail ordusu, Nasır Hastanesinde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuşatmasını sürdürüyor.

    İsrail askerleri hastanede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

    NE OLMUŞTU?

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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