İsrail zulmü 135 gündür sürüyor: 6 bölgeye gece saldırılarında 83 Filistinli katledildi

İsrail'in saldırıları 135 gündür aralıksız devam ediyor. Dün gece de hava, kara ve denizden pek çok saldırı gerçekleştirildi. 6 ayrı bölgeye İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 83 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarına 135. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere farklı noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alınması sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda evin hedef alınması sonucu ise 20 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail uçakları Refah kentinde de 9 evi bombalayarak 13 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.

İşgal savaş gemileri de Refah kentinin güneyi ve doğusunu kapsayan top atışlarının ardından sahilini yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail'in Gazze kent merkezinde farklı noktalarda evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da en az 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürülmüştü, 68 bin 677 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.