Katliamlar sürerken... Azerbaycan'a ait kargo uçağı İsrail havalimanında

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki saldırıları haftalardır devam ediyor. İsrail'in saldırılarında 28 binden fazla masum hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'de soykırımla yargılanan İsrail'e ABD ve AB'li ülkelerin desteği bilinirken, Azerbaycan'ın tavrı merak konusu... Azerbaycan'ın Silk Way Havayollarına ait bir kargo uçağının İsrail'in silah ihracatını gerçekleştirdiği Ovda Havaalanında görüntülenmesi ise dikkat çekti.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı bölgeye yönelik saldırılarına 135. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alınması sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

AZERBAYCAN UÇAĞI OVDA HAVAALANINDA!

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, bir Azeri kargo uçağının Ovda havaalanında olduğu öğrenildi.

Fligth Radar'daki verilere göre, Silk Way Havayollarına ait bir Azeri kargo uçağı, İsrail'in güneyindeki Eilat kenti yakınlarındaki Ovda Havaalanında kaydedildi.

Ovda Havaalanı, İsrail'in silah ihracatını gerçekleştirdiği havaalanı olarak dikkat çekiyor.

Gazze'ye yönelik saldırıların ardından birçok ülke İsrail'e tepki göstermiş ve ticari faaliyetlerini durdurmuştu.

AVRUPA'NIN İSRAİL'E DESTEĞİ SÜRÜYOR

İsrail'in geleneksel olarak en büyük silah tedarikçisi ABD olsa da Almanya ve İngiltere de uzun yıllardır İsrail'e bu alanda önemli destekler veriyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) güncel verilerine göre, 2011-2020'de İsrail'in konvansiyonel silah tedarikinin yüzde 70,2'sini ABD sağladı. ABD'yi, yüzde 23,9 ile Almanya, yüzde 5,9 ile İtalya takip etti.

"Silah Ticaretiyle Mücadele Kampanyası (CAAT)" adlı sivil toplum kuruluşuna göre ise Almanya ve İngiltere, silah teslimat verilerini şeffaf şekilde paylaşmıyor. Ancak kuruluşun açık kaynaklardan edindiği bilgilerden oluşturduğu veri tabanına göre, 2015-2020'de Almanya hükümeti İsrail'e en az 1,4 milyar avro değerinde silah satışına onay verirken, İngiltere'den aynı dönemde İsrail'e savaş uçakları, füzeler, tanklar, hafif silahlar ve mühimmat için bileşenler dahil olmak üzere 426 milyon avroluk askeri ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamlar, Almanya ve İngiltere üretimi silahların üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e ihracatını kapsamıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının yabancı ülkelere silah satış onayına ilişkin "2023 Federal Hükümet Silah İhracatı Politikası" raporuna göre, ülkenin geçen yıl İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 2022'ye göre 10 kat artarak 326,5 milyon avroya ulaştı.

CAAT verilerine göre, İngiltere, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal altında bulunduran İsrail'e, 1967'den bu yana askeri malzeme satışı yapıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında kullandığı F-35'lerin bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini İngiltere temin ediyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamında can kayıplarının on binleri bulması, İtalyan kamuoyunda bazı tepkilere neden oldu. İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, 16 Kasım 2023'te İtalyan hükümetini, İsrail'e yönelik silah tedarikini hemen askıya almaya çağırdı.

Uluslararası barış çalışmalarına yoğunlaşan İspanya merkezli "Centro Delas" adlı kuruluş, İspanya'nın dış ticaret verilerini inceleyerek, bir İspanyol şirketinin 987 bin avro karşılığında Kasım 2023'te İsrail'e askeri mühimmat satışı yaptığını ortaya koydu. İsrail'in Gazze'deki katliamlarının yoğun tepki gördüğü İspanyol kamuoyunda yankılanan gelişmenin ardından İspanya Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bu ülkeye hiçbir askeri malzeme satışı yapılmadığını, verilerin 7 Ekim öncesine ait olduğunu söyledi.

Fransa Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2013-2022'de Fransa, İsrail'e yaklaşık 200 milyon avroluk silah satışı yaptı. Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise 16 Ekim 2023'te "Fransa, İsrail'e askeri destek sağlıyor mu?" sorusu üzerine, "ülkesinin İsrail'e ekseriyetle istihbarat desteği sunduğunu" ifade etti. Fransız savunma sanayi şirketi Dassault Aviation'ın genel merkezi önünde gösteri düzenleyen aktivistler, "Tel Aviv yönetimine silah satan tüm Fransız şirketlerinin İsrail'in Gazze'deki soykırımının suç ortağı olduğunu" savundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 12 Şubat'ta, Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşanan sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere, İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı yaptı. İngiltere'nin AB üyesi olmaması, İtalya ve İspanya'nın İsrail'e silah tedarikini durdurması nedeniyle Borrell'in mesajı, doğrudan Almanya'yı ilgilendiriyor.