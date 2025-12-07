Hindistan'ın Goa kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında en az 23 kişi öldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ölenlerin arasında turistlerin de olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın tatil kenti Goa'da popüler bir gece kulübünde çıkan yangında en az 23 kişi öldü, Başbakan Pramod Sawant ve diğer yetkililer Pazar günü erken saatlerde açıkladı.

AFP'nin Press Trust of India'dan aktardığına göre, Kuzey Goa bölgesindeki Arpora'da bir kulüpte gece yarısı çıkan yangında ölenler arasında birkaç turist de vardı.

Sawant, X'te “Bugün Goa'daki hepimiz için çok acı bir gün. Arpora'da meydana gelen büyük yangın 23 kişinin hayatına mal oldu” diye yazdı.

Pramod Sawant “Olay yerini ziyaret ettim ve bu olayla ilgili soruşturma başlatılmasını emrettim. Sorumlu bulunanlar, yasaların öngördüğü en ağır cezaya çarptırılacaklar. Her türlü ihmal, sert bir şekilde cezalandırılacak.” dedi.

ARALARINDA TURİSTLER DE VAR

Sawant, olay yerinde gazetecilere “üç ila dört” turistin öldüğünü söyledi. Üç kişi yanıklar nedeniyle hayatını kaybederken, diğerleri boğulma sonucu öldü.

Arap Denizi kıyısındaki eski bir Portekiz kolonisi olan Goa, gece hayatı, kumsalları ve rahat kıyı atmosferi ile her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası