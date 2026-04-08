Güney Asya’da tansiyon düşüyor! Çin’in arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Pakistan ve Afganistan, çatışmaya yol açan temel sorunları ele alarak kapsamlı bir çözüm için mutabık kaldı. Taraflar, iletişimi sürdürme ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınma konusunda da anlaşmaya vardı.

Pakistan ile Afganistan'ın aralarındaki çatışmayı sonlandırmak üzere Çin'in arabuluculuğunda yürüttükleri görüşmelerde temel ve öncelikli sorunları saptayarak, kapsamlı bir çözümü tartışma konusunda anlaştığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında iki ülkenin dışişleri, savunma ve güvenlik yetkililerinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi şehrinde 7 gün süren görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede iki ülkenin aralarındaki çatışmaya sebep olan temel ve öncelikli sorunları saptadığını ve bunların çözümü için kapsamlı bir planı tartışma konusunda mutabık kaldığını söyleyen Sözcü Mao, tarafların iletişimi ve diyaloğu sürdürme konusunda da anlaştığını ifade etti.

Mao, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine ve ruhuna uyacaklarını, gerilimi yükseltecek ve durumu daha karmaşık hale getirecek eylemlerden kaçınmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

Her üç ülkenin de değişen uluslararası ve bölgesel ortam ve çalkantılar içinde, komşu ve kardeş Müslüman iki ülkenin dostane bağlarını korumasının hem ülkelerin halkları hem de Güney Asya'da barış ve istikrar için önemli olduğuna inandığını dile getiren Mao, Çin'in, Pakistan-Afganistan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için platform sağlamayı ve yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

