Gürcistan başbakanı Ukrayna'daki savaşın biteceği tarihi açıkladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ukrayna-Rusya savaşının gelecek yıl sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze 2022 yılının ilk aylarından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLATILMALI

Gürcistan'daki bir televizyon kanalına verdiği demeçte ülkesinin iç ve dış siyaseti ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiren Başbakan Kobakhidze, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası nedeniyle ABD ve Gürcistan ilişkilerinde yaşanan sorunların çözüm yollarına değindi.

ABD'nin Gürcistan'ın stratejik ortak ülkesi olduğuna dikkat çeken Kobakhidze, ikili ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

SAVAŞ GELECEK YIL SONA EREBİLİR

Kobakhidze, ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması için önce ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılması ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her halükarda, (ABD'de) ister bir yönetim olsun, ister diğer yönetim olsun, savaşın (Ukrayna'da) gelecek yıl sona ereceğini düşünüyorum ve ister 'Demokratlar' ister 'Cumhuriyetçiler' olsun herhangi bir yönetimle ilişkilerin yeniden başlatılması savaştan sonra daha kolay olacaktır. ABD bizim stratejik ortağımızdır ve biz hazırız. Önemli olan sonraki adımları görmemizdir. Karşılıklı adımlar atılırsa elbette ilişkilerin yeniden başlatılmasının önünde hiçbir şey duramaz."