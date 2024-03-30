Gürcistan beşik gibi! Peş peşe 4 deprem
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre komşu Gürcistan'da peş peşe 4 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4.8 şiddetinde kaydedildi. Sarsıntılar Ardahan'da da hissedildi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yerel saatle 13.44'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün, Oni kentine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Psor köyün olduğu ifade edildi.
Şimdiye kadar depremin yol açtığı hasara ilişkin bilgi verilmedi. Şiddetli deprem Ardahan'da da hissedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre de ülkede peş peşe 3 sarsıntı daha kaydedildi.
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Kaydedilen depremler ve büyüklükleri şöyle:
AFAD
Saat: 16.44, Yer: Gürcistan, Oni, Büyüklük: 4.6
Saat: 16.50, Yer: Gürcistan, Oni, Büyüklük: 3.7
Saat: 17.31, Yer: Gürcistan, Oni, Büyüklük: 4.0
KANDİLLİ RASATHANESİ
Saat: 16.44, Yer: Gürcistan, Büyüklük: 4.7
Saat: 16.50, Yer: Gürcistan, Büyüklük: 3.8
Saat: 16.50 Yer: Gürcistan, Büyüklük: 3.8
Saat: 17.31 Yer: Gürcistan, Büyüklük: 3.8
Kaynak: Türkiye Gazetesi