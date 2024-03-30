Gürcistan beşik gibi! Peş peşe 4 deprem

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mart 2024 17:05 - Güncelleme: 30 Mart 2024 18:02 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre komşu Gürcistan'da peş peşe 4 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4.8 şiddetinde kaydedildi. Sarsıntılar Ardahan'da da hissedildi.