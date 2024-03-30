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Gürcistan beşik gibi! Peş peşe 4 deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gürcistan beşik gibi! Peş peşe 4 deprem

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre komşu Gürcistan'da peş peşe 4 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4.8 şiddetinde kaydedildi. Sarsıntılar Ardahan'da da hissedildi. 

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yerel saatle 13.44'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün, Oni kentine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Psor köyün olduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar depremin yol açtığı hasara ilişkin bilgi verilmedi. Şiddetli deprem Ardahan'da da hissedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre de ülkede peş peşe 3 sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaydedilen depremler ve büyüklükleri şöyle:

AFAD

Saat: 16.44, Yer: Gürcistan, Oni, Büyüklük: 4.6

Saat: 16.50, Yer: Gürcistan, Oni, Büyüklük: 3.7

Saat: 17.31, Yer: Gürcistan, Oni, Büyüklük: 4.0

KANDİLLİ RASATHANESİ

Saat: 16.44, Yer: Gürcistan, Büyüklük: 4.7

Saat: 16.50, Yer: Gürcistan, Büyüklük: 3.8

Saat: 16.50 Yer: Gürcistan, Büyüklük: 3.8

Saat: 17.31 Yer: Gürcistan, Büyüklük: 3.8

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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