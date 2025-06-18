"Halk sokağa insin" çağrısı yapıldı! Ulusal kanallardan seslendiler

İsrail-İran saldırısı tüm şiddetiyle sürüyor. İran'da uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, ayaklanma çağrısı yapıldı.

İran-İsrail arasındaki gerilim tırmanırken İran televizyonlarına siber saldırı gerçekleştirildi.

AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPILDI

İran'da uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, ayaklanma çağrısı yapıldı.

Saldırıda, birden fazla devlet televizyon kanalının yayını kesilerek, hükümet karşıtı protesto çağrısı içeren görüntüler ve "halkı sokağa çıkmaya davet eden" mesajlar yayınlandı. İran basını, siber saldırıdan Farsat ve İRIB TV3 kanallarının etkilediğini ifade etti.

SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İranlı yetkililer, sadece yayınları uydu aracılığıyla alan kesimin söz konusu siber saldırıdan etkilendiğini bildirirken, uydu sinyallerine dışarıdan müdahale edilebileceğini açıkladı.

Yetkililerden yayın akışına gerçekleştirilen sızmanın kapsamına ve sorumlusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU'NA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, İsrail, 16 Haziran'da İran devlet televizyonunu vurdu.

Saldırı sonrası içeride çalışan 18 kişinin hayatını kaybettiği bertildi.