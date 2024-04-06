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Hamaney'den binlerce mahkuma af ve ceza indirimi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hamaney&#039;den binlerce mahkuma af ve ceza indirimi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şubat ayında binlerce tutuklu ve hükümlü için af ve ceza indirimi kararı alan Hamaney, ikinci kez aynı yönde karar aldı. İran dini lideri, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 bin 127 mahkuma af ve ceza indirimini içeren öneriye onay verdi. 

Geçtiğimiz şubat ayında, İran devriminin 45'inci yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 880 mahkumun cezasında düzenlemeye gidilmişti. Mahsa Emini gösterileri nedeniyle yargılanan ya da hüküm giyenleri de kapsayan af, yargılama aşamasındaki sanıkların da faydalanacak olması hasebiyle ülkede bir "ilk" olma özelliğini  taşıyordu. 

 İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yine yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bazı mahkumlara af veya ceza indirimi içeren öneriye onay verdi.

CEZALAR HAFİFLEDİ

Söz konusu kararın, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan 2 bin 127 mahkumu kapsadığı ve bu mahkumların af kapsamına alınarak serbest bırakılacağı veya cezalarının hafifletileceği belirtildi.

Öte yandan, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Hameney’e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 2 binin üzerinde mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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