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Haberler > Dünya > Hamas'tan iddialara yalanlama! Anlaşmadan kaçan Netanyahu'nun kendisidir

Hamas'tan iddialara yalanlama! Anlaşmadan kaçan Netanyahu'nun kendisidir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli engeller çıkardığını, yeni şartlar öne sürdüğünü ve Gazze'de anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığını bildirdi.

İsrail ordusu ile Hamas'ın silahlı kanadı arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor. Gazze Şeridi'ni kuşatan İsrail yaklaşık 40 bin Filistinliyi öldürürken, yüz binlercesini de yerinden etti.

Bölgede yaşamak için büyük çaba sarf eden Filistinlilerin dramı tüm dünyanın yüreğini yakarken, gözler ateşkes görüşmelerinde. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan Hamas'ın Gazze'de anlaşmayı engellediği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Anlaşmayı erteleyen, kaçan ve anlaşmaya engeller çıkaran Netanyahu'nun kendisidir" diyen Rişk, Hamas Hareketi'nin olumlu ve esnek tutum sergilediğini arabulucuların çok iyi bildiğini kaydetti.

Anlaşmaya varılması için Hamas'ın yolu açtığını söyleyen Rişk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamas, İsrail'in engellerini aştı. Ateşkes, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çıkması ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'in hitabının da içerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında geçen konuları memnuniyetle karşılarken, Netanyahu bunları kabul etmedi."

YENİ İSTEKLER

Rişk, Netanyahu'nun "kendilerinin sunmuş oldukları ve Hamas'ın üzerine düzeltmeler yaptığı teklifi kabul ettiğine" ilişkin sözünün yalan olduğunu söyledi.

"Tüm dünya İsrail'in kendisi tarafından sunulan teklifinde geçmeyen ek şartlar ve taleplerde bulunduğunu biliyor" diyen Rişk, Netanyahu'nun arabulucuların tüm müzakere turlarında getirdiği tekliflere cevap vermediği ve son Roma görüşmelerinde olanların da bunu teyit ettiğini vurguladı.

İsrail Wala haber sitesi, iki gün önce, İsrail'in ABD'ye anlaşmaya ilişkin yeni bir teklif sunduğunu ve Netanyahu'nun bunda Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine silah naklini engelleyecek gözlemci bir mekanizma kurulması hususunda özellikle yeni taleplerinin bulunduğunu kaydetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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