Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

2 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:47

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırıları devam ediyor. İsrail'in 88 gündür gerçekleştirdiği saldırılarında şu ana 22 bin 185 Filistinli hayatını kaybetti, 58 bin 35 kişi de yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1.9 milyon (nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Filistinli ise İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

Savaşın gölgesinde günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmaya başladı.

YERİNDEN EDİLDMİŞ 300 AİLEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu duyuruldu. Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1,4 milyon Filistinli kalıyor.

Çadır kentin başlangıçta 300 çadırdan oluşacağı ve buralarda Kızılaya bağlı sağlık, ilk yardım ve yardım ekiplerinin ailelerinin kalacağı daha sonra Gazze'nin güneyindeki yüzlerde yerinden edilmiş ailenin barınması için çadır sayısının 1000'e yükseltileceği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, ekiplerin çadır kurulum işlemlerine ilişkin fotoğraf da paylaştı.