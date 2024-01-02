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    Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

    Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda olan Filistinliler için Han Yunus şehrinde yeni bir çadır kent kurulduğunu açıkladı.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırıları devam ediyor. İsrail'in 88 gündür gerçekleştirdiği saldırılarında şu ana 22 bin 185 Filistinli hayatını kaybetti, 58 bin 35 kişi de yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1.9 milyon (nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Filistinli ise İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

    Savaşın gölgesinde günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmaya başladı.

    Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

    Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kurulduGazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

    YERİNDEN EDİLDMİŞ 300 AİLEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

    Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu duyuruldu. Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı ifade edildi.

    Gazze Şeridi'nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1,4 milyon Filistinli kalıyor.

    Çadır kentin başlangıçta 300 çadırdan oluşacağı ve buralarda Kızılaya bağlı sağlık, ilk yardım ve yardım ekiplerinin ailelerinin kalacağı daha sonra Gazze'nin güneyindeki yüzlerde yerinden edilmiş ailenin barınması için çadır sayısının 1000'e yükseltileceği kaydedildi.

    Filistin Kızılayı, ekiplerin çadır kurulum işlemlerine ilişkin fotoğraf da paylaştı.

    Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

    Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

    Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
    GazzeÇadır
    Haberler > Dünya > Gazzeliler çadır kentlere mahkum... Bombaların yok ettiği kente de kuruldu
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