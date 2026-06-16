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Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir dönercide dürüm yerken nefes borusuna yiyecek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren müşterinin imdadına işletme sahibi Mehmet Genç yetişti. Durumun ciddiyetini saniyeler içinde fark eden duyarlı esnafın, soğukkanlı bir şekilde uyguladığı Heimlich manevrasıyla müşterisini mutlak bir ölümden kurtardığı o nefes kesen anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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